Aantal drugsmisdrijven stijgt flink, vooral in Flevoland

De politie heeft in de eerste helft van 2026 ruim 9 procent meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste zes maanden van dit jaar werden bijna 7.900 drugsmisdrijven geregistreerd, tegenover ruim 7.200 in de eerste helft van 2025. Vooral in Flevoland steeg het aantal hard.

Volgens de politie worden drugsmisdrijven geregistreerd bij bezit, verhandeling of productie van verboden middelen. De politie noteerde afgelopen half jaar in Zuid-Holland de meeste drugsmisdrijven, zo'n 1.750. Noord-Brabant volgt met bijna 1.550 misdrijven.

Grootste stijging in Flevoland

In Flevoland nam het aantal registraties met meer dan de helft toe; dit is landelijk de sterkste stijging. Daarna volgen Noord-Brabant en Friesland. Limburg zag in de eerste helft van dit jaar de grootste daling van het aantal drugsmisdrijven. Daar nam het aantal met bijna 12 procent af tot 861 registraties. Per 100.000 inwoners werden hier nog steeds de meeste drugsmisdrijven gepleegd, bijna 76.

Almere springt eruit

In de twintig grootste gemeenten was de toename het grootst in Almere, waar het aantal registraties op jaarbasis meer dan verdubbelde. Van deze gemeenten daalden de cijfers het sterkst in Zoetermeer, met een afname van bijna 44 procent.