Gevonden botresten in bos Dronten lagen er mogelijk al tot zes jaar

De botresten die eerder deze maand zijn gevonden in het Roggebotsebos tussen Dronten en Kampen, lagen daar mogelijk al anderhalf tot zes jaar. Dat vermoedt het Nederlands Forensisch Instituut, meldt de politie in Opsporing Verzocht.

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De identiteit van de man is nog altijd onbekend. Wel zijn enkele kenmerken bekend. De man was ongeveer 1,85 meter lang en droeg een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt.

Botresten zijn niet van vermiste Marc

De botresten werden op 10 augustus gevonden, niet ver van een nabijgelegen azc. Op dat moment werd in het gebied gezocht naar de vermiste Drontenaar Marc Jaskulski. DNA-onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de gevonden botresten niet van hem zijn.

Jaskulski wordt sinds 15 april 2024 vermist. De politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Kort voor zijn verdwijning had hij een Grindr-date in het Roggebotsebos.

Het onderzoek naar zijn vermissing gaat door. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.