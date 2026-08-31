Politie zoekt opnieuw naar vermiste Marc Jaskulski in Roggebotsebos

De politie doet maandag opnieuw onderzoek in het Roggebotsebos tussen Dronten en Kampen in de vermissingszaak van Marc Jaskulski. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Eerder deze maand zocht de politie ook al in dit gebied. Toen werden in het bos botresten van een man gevonden. De resten bleken niet van Jaskulski.

Jaskulski is al twee jaar vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. De toen 36-jarige Jaskulski werd voor het laatst gezien op maandag 15 april 2024, toen hij op de fiets vertrok vanaf zijn woning in Dronten.

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Aanknopingspunten leveren niets op

In juli 2024 werd zijn fiets teruggevonden na een tip, in de omgeving van de Drontermeerdijk. Later volgden in oktober 2025 meerdere zoekacties in het Roggebotsebos, maar die leverden niets op. Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Waarom de politie maandag opnieuw zoekt in het bos, is niet bekend. De woordvoerder zegt dat dit keer meer snoeigereedschap wordt gebruikt, omdat het bos erg dichtbegroeid is. Op beelden is te zien dat het gebied is afgezet met hekken en lint en dat graafmachines bezig zijn.

Botresten niet van Jaskulski

Op 10 augustus werden in het Roggebotsebos botresten van een man gevonden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de resten niet van Jaskulski zijn. Van wie de botresten wel zijn, is volgens de politiewoordvoerder nog niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.