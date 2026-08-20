Botresten gevonden in zoektocht naar vermiste Marc Jaskulski, maar niet van hem

De politie heeft tijdens de zoektocht naar de vermiste Marc Jaskulski botresten gevonden in het Roggebotsebos tussen Dronten en Kampen. De vondst werd maandag 10 augustus gedaan. Onderzoek wijst nu uit dat de resten niet van Marc zijn, maar van een andere man. Wie hij is, is nog onbekend.

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De politie kan niet zeggen om welke botresten het precies gaat en hoe lang die mogelijk al in het bos lagen. De vondst leidt nu tot een tweede onderzoek. "We zijn een nieuw, apart onderzoek gestart", zegt een politiewoordvoerder.

De politie probeert te achterhalen van wie de gevonden resten zijn en onder welke omstandigheden de man is overleden.

Marc nog altijd vermist

De zoektocht naar Marc Jaskulski gaat ondertussen door. Hij werd op 15 april 2024 om 14.15 uur voor het laatst gezien aan de Langstraat in Dronten.

Marc had vlak voor zijn verdwijning via datingapp Grindr een afspraak met iemand in het Roggebotsebos. Het onderzoek naar zijn verdwijning gaat volgens de politie onverminderd door.