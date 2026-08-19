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'Botresten gevonden in bos bij zoektocht naar vermiste Marc (36)'

Vermissing

Vandaag, 22:44

In het Roggebotsebos bij Dronten zijn botresten gevonden in het onderzoek naar de sinds april 2024 vermiste Marc Jaskulski. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt of het om menselijke resten gaat en of die mogelijk van Jaskulski zijn, schrijft De Telegraaf.

De botresten werden vorige week maandag gevonden, bevestigt een politiewoordvoerder tegenover De Stentor. Woensdag werd opnieuw grootschalig gezocht in het bos tussen Dronten en Kampen. Daarbij waren onder meer forensisch rechercheurs, speurhonden, voertuigen van het NFI en een Plaats Delict-unit aanwezig. Volgens de politie staat die zoekactie los van de vondst van de botresten.

Wat weten we over Marc Jaskulski?

Jaskulski wordt sinds 15 april 2024 vermist. Zijn telefoon maakte voor het laatst contact met een zendmast bij het Roggebotzand. Daar had hij een afspraak via de datingapp Grindr. Zijn fiets werd later teruggevonden bij de Drontermeerdijk. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Justitie loofde eerder een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip in de zaak.

In juni 2026 is er een 42-jarige man opgepakt in verband met de vermissingszaak. Het gaat om Ilia K. uit de gemeente Oirschot. Hij zat al vast vanwege een eerder steekincident in het centrum van Best.

Door Redactie Hart van Nederland

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