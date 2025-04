Drie nieuwe aanhoudingen in zaak ontvoerde Bredanaar, mogelijk onderwereldconflict

De politie heeft dinsdag drie nieuw verdachten aangehouden voor de ontvoering en mishandeling in Breda begin februari. Het arrestatieteam heeft dinsdag in de vroege ochtend een een 21-jarige man uit Made, een 24-jarige man uit Roosendaal en een 20-jarige man uit Breda aangehouden. Eerder waren al vier andere verdachten aangehouden.

De ontvoering lijkt volgens de politie op "een escalatie binnen een conflict in de onderwereld" en het zou niet het eerste geweldsincident in het conflict zijn. De drie nieuwe aangehouden verdachten zouden betrokken zijn bij de ontvoering.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 1 februari namen drie mensen een 24-jarige man in Breda mee in een busje. Meerdere personen met bivakmutsen en wapens zouden het slachtoffer hebben meegenomen, daarna ontbrak elk spoor van hen. Een dag later meldde het slachtoffer zich weer.

Hart van Nederland/ANP