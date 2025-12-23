Jongen uit Assen opgepakt voor autobrand, mogelijk ook bij reeks betrokken

De politie heeft een minderjarige jongen uit Assen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een autobrand in de Drentse hoofdstad. Het gaat om een brand die op 21 november uitbrak aan de Mr. P.J. Troelstralaan, in de woonplaats van de verdachte.

De jongen zit vast en wordt verhoord over zijn mogelijke rol bij deze brand. De politie sluit niet uit dat hij ook betrokken is geweest bij andere autobranden in Assen. Dat wordt nog onderzocht. In november was het onrustig in de stad. Binnen tien dagen tijd gingen zeker zeven auto’s in vlammen op. Die reeks zorgde voor veel onrust onder bewoners.

Oproep

Eerder werden in het tv-programma's Hart van Nederland en in Opsporing Verzocht beelden getoond van de brandstichting aan de Mr. P.J. Troelstralaan. Die beelden zijn inmiddels offline gehaald, meldt de politie.

De politie roept mensen die de beelden hebben opgeslagen of gedeeld op om deze te verwijderen. Het onderzoek naar de autobranden in Assen loopt nog.