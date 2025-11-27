Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Weer raak in Assen: zevende autobrand in anderhalve week

Brand

Vandaag, 06:48 - Update: 13 minuten geleden

Link gekopieerd

In Assen is voor de zevende keer in tien dagen een auto uitgebrand. Even voor middernacht schoten de vlammen omhoog aan de Ingenieur J.W. Albardastraat, meldt een correspondent ter plaatse. De brandweer rukte direct uit, maar kon niet meer voorkomen dat het voertuig volledig verloren ging. Wat de auto in lichterlaaie heeft gezet, is nog onduidelijk.

De reeks incidenten startte op maandag 17 november in de Talmastraat. Vorige week zondag ging daar in alle vroegte de zesde auto in brand. De dagen daartussen stonden voertuigen in de Smetanalaan, de Mr. P.J. Troelstralaan en de Maasstraat in vuur en rook.

De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting, maar kan nog niets zeggen over een mogelijke dader. Agenten sluiten geen scenario’s uit.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Scooterbrand apart onderzocht

Ook een scooter ging op vrijdag 21 november in vlammen op, rond 16.00 uur op de Einsteinlaan. Voor die brand is een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Volgens de politie zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat de scooterbrand iets te maken heeft met de reeks autobranden.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.