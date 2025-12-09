Acht autobranden in Assen: politie vermoedt brandstichting, mogelijke daders op beeld

In de Assense wijken Noorderpark en Pittelo zijn in november en december 2025 acht auto's in brand gevlogen. Volgens de politie lijken al deze autobranden te zijn aangestoken. Of er een verband bestaat tussen de incidenten, is nog onduidelijk. Alle scenario’s worden op dit moment onderzocht.

Naast de autobranden ging bij een negende incident ook een scooter in vlammen op. Om de dader of daders te achterhalen toont de politie beelden van twee brandstichtingen en roept bewoners op mee te denken over de identiteit van de verdachte(n). In de wijken wordt inmiddels extra gesurveilleerd en is extra verlichting geplaatst, maar de onrust in het noorden van Assen blijft groot.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Verdachte(n) vastgelegd op camera

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een brandstichter in de vroege ochtend van vrijdag 21 november toeslaat aan de Mr. P.J. Troelstralaan. De dader lijkt de camera op te merken, maar gaat toch door en steekt een auto in brand die onder een afdak vlak naast een woning stond, waardoor de bewoners ernstig gevaar liepen.

Beelden van Opsporing Verzocht:

Ook van het meest recente incident, in de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 december aan de Geulstraat, zijn beelden vrijgegeven. Hierop is een persoon te zien die eveneens een auto in brand steekt.

Of het om dezelfde dader gaat, is nog niet vastgesteld. Wel valt op dat in beide gevallen auto’s met vloeistof werden besprenkeld en dat een doek of lap werd gebruikt om het vuur te ontsteken.