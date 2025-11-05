Onwel geworden persoon met fiets te water in Assen, omstanders schieten te hulp

Een onwel geworden persoon is woensdagmiddag te water geraakt met een fiets aan de Groene Dijk in Assen. Hulpdiensten hebben het slachtoffer uit het water gehaald en rond de plek zichtschermen geplaatst om de hulpverlening af te schermen. De brandweer haalde ook de fiets uit het water.

Het slachtoffer is onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat er meerdere omstanders het water zijn ingegaan om te helpen, omdat de persoon onwel was geworden.