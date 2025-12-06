Assen in rep en roer na mysterieuze golf aan autobranden

In Assen heerst grote onrust na een reeks van meer dan tien auto- en scooterbranden in de wijken Pittelo en Noorderpark. De politie gaat uit van brandstichting, maar heeft nog geen verdachte in beeld. Bewoners, gemeente en politie nemen inmiddels stevige maatregelen om herhaling te voorkomen.

De branden troffen in korte tijd meerdere straten. Sommige gezinnen raakten meerdere voertuigen kwijt en staan nu zonder vervoer. Ook persoonlijke bezittingen gingen verloren, zoals kinderspeelgoed en andere spullen van kinderen.

Om de wijken veiliger te maken, zijn op eerdere brandlocaties extra lichtmasten geplaatst. Die moeten de kans verkleinen dat brandstichters ongezien kunnen toeslaan. Wel zorgt het harde geluid van de generator in de buurt voor gemengde reacties. Daarnaast surveilleert de politie vaker, en roepen agenten inwoners op om vooral 's avonds alert te zijn op verdachte situaties.

Maatregelen

Veel bewoners nemen ook zelf maatregelen. Auto’s worden elders geparkeerd, garageboxen worden gehuurd en steeds meer huizen krijgen camera’s aan de gevel. Sommige buurtbewoners houden ’s nachts actief hun camerabeelden in de gaten, om bij verdachte situaties direct alarm te kunnen slaan.

Hoewel er nog niemand is aangehouden, zegt de politie alles op alles te zetten om de brandstichter(s) op te sporen. De onrust in de wijken blijft voorlopig groot. "Ik hoop gewoon dat deze man snel wordt gevonden, deze man heeft echt hulp nodig."