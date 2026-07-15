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Douane: Illegale sigaretten nieuw verdienmodel criminelen

Crime

Vandaag, 07:09

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Cocaïne en cannabis worden nog steeds vaak onderschept door de Nederlandse douane, maar daar is een ander product bij gekomen. Het gaat om illegale sigaretten, die vaak in zeecontainers worden gevonden. De smokkel van tabaksproducten is volgens de douane een nieuw verdienmodel geworden voor criminelen.

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Dat komt volgens de directeur-generaal van de douane door de tegenwoordig hoge accijnzen op tabaksproducten. Het smokkelen van deze producten is daardoor aantrekkelijk geworden. In heel 2025 werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept.

Een speciaal combiteam van de FIOD gaat op Schiphol de rest van het jaar de bagage van reizigers nog strenger controleren om smokkel sneller op te sporen. Reizigers mogen slechts één slof sigaretten meenemen van buiten de EU.

Schiphol en Rotterdam

De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar verder 19.332 kilo cocaïne en 7.894 kilo cannabis, een stijging van 20 procent en een daling van 62 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Schiphol en de Rotterdamse haven blijven de belangrijkste knooppunten voor drugssmokkelaars. Steeds vaker worden ook kleine havens gebruikt. Daarbij worden de drugs in het water gegooid en later met kleine bootjes opgehaald.

Door ANP

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