De 34-jarige vrouw die woensdag werd doodgestoken in Houten, was eerder cliënt van een noodopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. Dat meldt RTL Nieuws donderdag. Haar ex-partner wordt verdacht van de dodelijke steekpartij. Hij meldde zich later bij de politie en is aangehouden.

De vrouw was cliënt van het Oranje Huis in Utrecht. "Wij werken volledig mee aan het politieonderzoek en willen niks zeggen wat dat onderzoek bemoeilijkt", laat een woordvoerder aan RTL Nieuws weten. "Ik kan daarom ook niets zeggen over de hulp die ze hier heeft gekregen. Bij de meeste mannen, vrouwen en kinderen die hulp krijgen, is een heel netwerk aan instanties betrokken."

Het verdriet na de dodelijke steekpartij is groot. In bovenstaande video reageren buurtbewoners geschokt op het nieuws.

Kinderen naar school gebracht

De vrouw werd neergestoken vlak nadat zij haar kinderen naar basisschool De Fontein had gebracht. Haar kinderen werden kort na het incident uit de klas gehaald en door professionals opgevangen, meldt het nieuwsmedium. De school heeft een plek ingericht waar kinderen en ouders iets kunnen achterlaten voor de familie.

Harry de Vink, voorzitter van de scholenkoepel, noemt de gebeurtenissen hartverscheurend. De gebeurtenissen hebben veel impact op de leerlingen, ouders en leerkrachten. De verslagenheid op de school is groot. Voor de leerlingen is ondersteuning vanuit de GGD geregeld.