Politie: doodgeschoten man in Den Haag lijkt geen willekeurig slachtoffer

De man die vrijdag om het leven kwam door een schietincident in de Haagse wijk Laak, lijkt volgens de politie geen willekeurig slachtoffer. Er is vooralsnog niemand aangehouden voor de zaak.

De 21-jarige man uit Den Haag werd rond 19.50 uur neergeschoten op de hoek van de Paets van Troostwijkstraat en de Oudemansstraat. Hij raakte ernstig gewond en overleed in het ziekenhuis.

Verdachte nog spoorloos

De politie is op zoek naar een man die na het schietincident in een zwarte Citroën C1 stapte, die geen kentekenplaat aan de achterkant had. Van de verdachte is bekend dat het gaat om een man met een donkere huidskleur en lang donker haar wat hij droeg in een dreadsok/haarsok. Hij was gekleed in een grijze jas of trainingsjack met capuchon en droeg daaronder een zwarte broek en zwarte schoenen.

ANP