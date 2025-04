Vier zwaargewonden bij ernstig ongeval Tijnje, drie slachtoffers minderjarig

Bij een ernstig ongeval met een auto in het Friese dorp Tijnje zijn vier mensen zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde op De Wispel. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Het gaat om een 19-jarige man uit Achtkarspelen, twee minderjarige jongens uit de gemeentes Heerenveen en Achtkarspelen en een minderjarig meisje uit de gemeente Opsterland.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen voor de hulpverlening.