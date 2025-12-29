'Dodelijk geweld in Nederland bereikt laagste punt in jaren'

Het aantal mensen dat in Nederland door geweld om het leven kwam, is dit jaar voor het eerst in lange tijd onder de honderd gebleven. Tot nu toe zijn 98 dodelijke slachtoffers geregistreerd in 94 afzonderlijke zaken. Dat meldt De Telegraaf. Daarmee ligt het totaal fors lager dan in de afgelopen twee jaar.

Van de slachtoffers waren 63 mannen en 35 vrouwen. Vooral onder vrouwen blijft partnergeweld een groot probleem: zeker zestien vrouwen werden gedood door hun (ex-)partner. Ook kinderen en tieners werden slachtoffer, waaronder enkele zeer jonge kinderen. De jongste dader was pas 13 jaar oud, terwijl de oudste verdachte 80 is.

Moordhoofdstad

De meeste zaken spelen zich af in de grote steden. Amsterdam telt met tien slachtoffers opnieuw de meeste geweldsdoden, gevolgd door Rotterdam en Den Haag. Provinciaal gezien vallen Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant het meest op.

Jaarlijks schommelt het aantal geweldsdoden en nog niet alle zaken zijn volledig opgehelderd. Wel is het oplossingspercentage hoog: vrijwel alle zaken zijn inmiddels rond.

