Elise op klaarlichte dag gedood: zus blikt terug op verlies en kijkt op tegen hoger beroep

Op 30 mei 2024 werd de 59-jarige Elise Veldboer op klaarlichte dag doodgestoken in Hellevoetsluis, terwijl ze haar hond uitliet. De verdachte is de 22-jarige Mitchell P., een willekeurige voorbijganger die naar eigen zeggen die dag op pad ging om ‘iemand pijn te doen’. In oktober werd hij veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord. Een stuk lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, daarom ging het OM in hoger beroep. Voor Silvia Veldboer, de zus van Elise, zijn de afgelopen 2 jaar een emotionele achtbaan geweest. Ze doet haar verhaal bij Hart van Nederland.

Uit deskundigenonderzoek blijkt dat Mitchell P. verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij zou lijden aan psychische stoornissen en worstelen met zelfdestructieve fantasieën. Meerdere keren ging hij al eerder gewapend op pad, zonder dat het toen tot een misdrijf kwam. Volgens hem waren dat ‘experimenten’ om te testen of hij zijn agressie kon beheersen.

Het Openbaar Ministerie had, naast tbs, 16 jaar cel geëist. De rechtbank legde uiteindelijk een lagere celstraf op, mede vanwege de opgelegde tbs-maatregel. "Door de verdachte deze maatregel pas in een zeer laat stadium te laten ondergaan, wordt het doel daarvan bemoeilijkt. Dat doel is de bescherming van de maatschappij," aldus de rechtbank. Tegen die uitspraak is het OM in beroep gegaan.

"Het voelde alsof we konden vechten voor Elise, alsof het een wedstrijd was en we iets konden terugkrijgen. Alsof er iets te winnen was, maar er was niets te winnen." Silvia Veldboer, de zus van Elise

'Wij worden er niet beter van'

Dat het nog niet voorbij is, voelen de nabestaanden van Elise elke dag. "We zitten in een soort tussenfase, want alles begint straks opnieuw. Dat is een beetje raar, en het valt echt wel zwaar", vertelt Silvia. Tijdens de rechtszaak in oktober stond ze oog in oog met de moordenaar van haar zus. Dat maakte diepe indruk. "Het voelde alsof we konden vechten voor Elise, alsof het een wedstrijd was en we iets konden terugkrijgen. Alsof er iets te winnen was, maar er was niets te winnen."

Een hogere straf is volgens haar dan ook geen oplossing. "Of hij nou wel of niet langer in de cel zit, wij worden er niet beter van."

Verdachte meldde zich zelf bij de politie

Enkele uren na de moord meldde P. zich vrijwillig bij de politie. Hij verklaarde dat hij die dag de drang voelde om 'iemand pijn te doen'. Hij trok een zwarte hoodie aan, zette een bivakmuts op, benaderde Elise van achteren en stak haar meerdere keren met een mes.

De verdachte blijft volhouden dat hij haar niet kende. Maar Silvia en haar familie hebben daar twijfels bij. P. zat op dat moment in de schuldsanering, waar Elise werkzaam was. "Dat is een lastige om met mij te bespreken. Ik heb daar namelijk mijn vraagtekens bij, en die hou ik er ook bij", vertelt Silvia verder. "Hij hoeft zijn verklaring niet onder ede af te leggen. Dus hij verklaart, maar niemand weet of dat de waarheid is."

En dat maakt wél uit, zegt Silvia nadrukkelijk. "Omdat ik gewoon vind dat hij de waarheid moet spreken. In mijn beleving heeft hij dat niet gedaan." Ze noemt zijn verklaring 'volledig ziek'. Dat het hier om moord gaat en niet om doodslag, staat voor haar als een paal boven water. 'Hij heeft genoeg momenten gehad waarop hij zich had kunnen bedenken, en hij heeft er keer op keer voor gekozen dat niet te doen."