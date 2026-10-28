Twee dode cavia's en zwaar verwaarloosde kat gevonden in Assen

Bij een controle in een zwaar vervuilde woning in Assen heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) twee dode cavia's en een ernstig vermagerde en uitgedroogde kat aangetroffen. De kat zat opgesloten in een slaapkamer en ging bij het openen van de deur direct op zoek naar water.

De inspecteurs troffen de dieren afgelopen donderdag aan tijdens een inval in de woning. De twee overleden cavia's lagen in een kooi. De kat had de verwaarlozing overleefd, maar was er slecht aan toe. Toen de slaapkamerdeur werd geopend, rende het dier naar de badkamer om water te zoeken.

Al langer problemen met dierenverwaarlozing

Tegen de bewoonster loopt al langer een strafzaak vanwege dierenverwaarlozing. In 2024 nam de LID, in overleg met het Openbaar Ministerie (OM), al meerdere dieren uit haar woning in beslag.

De vrouw houdt daarnaast paarden en pony's in de regio. Ook daarvan zijn de afgelopen jaren meer dan tien dieren weggehaald vanwege slechte verzorging.

De LID maakt naar aanleiding van de nieuwste vondst een proces-verbaal op tegen de bewoonster. De kat is naar een opvang gebracht, waar het dier kan herstellen.

Sinds 2024 gelden strengere straffen voor dierenmishandeling en verwaarlozing. Rechters kunnen veroordeelden ook een verbod opleggen om dieren te houden. In ernstige gevallen kan dat zelfs levenslang zijn.