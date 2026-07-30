Fiona's hond moest worden ingeslapen na verblijf in opvang

Een betrouwbaar vakantieadres vinden voor je hond of kat is lang niet altijd makkelijk. Door een tekort aan goede dierenpensions komen baasjes soms terecht bij een opvang die achteraf helemaal niet blijkt te voldoen. Dat lijkt ook het geval bij een hondenopvang in Almere, waar de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) onderzoek doen naar mogelijke misstanden.

Dat een verkeerde keuze grote gevolgen kan hebben, vertelt Fiona. Zij bracht haar labradoodle Baloe vorige zomer drie weken onder bij de opvang, nadat hij daar al bijna een jaar naar de dagopvang ging. "Ik kende de opvang al, dus het was voor mij een logische keuze." Toen ze hem na de vakantie ophaalde, had hij een zware oorontsteking. "We kregen een verwaarloosd hondje terug."

Ondanks meerdere behandelingen moest de pas drie jaar oude Baloe uiteindelijk worden ingeslapen.

Pas achteraf vielen de puzzelstukjes voor Fiona op hun plek. "Ik mocht bijvoorbeeld niet kijken waar hij zou gaan slapen. Daar hadden de alarmbellen moeten afgaan. Maar ik ging die dag op vakantie, dus ik heb mijn Baloe daar op goed vertrouwen achtergelaten."

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Fiona hoopt dat andere baasjes van haar ervaring leren. "Er was weinig alternatief. Alles zit vol of is ontzettend duur. Dat vind ik ook het gevaar. Je moet écht opletten waar je je hond naartoe brengt."

De politie bevestigt dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen en doet onderzoek. De eigenaren van de opvang laten aan Hart van Nederland weten zich niet te herkennen in de beschuldigingen.

Volgens brancheorganisatie Dibevo is het tekort aan goede pensions al langer een probleem. Sinds de coronaperiode nam het aantal honden en katten toe, maar kwamen er nauwelijks opvangplekken bij. De organisatie adviseert daarom eerst een geschikte opvang te regelen en pas daarna een vakantie te boeken. Ook is het verstandig te controleren of een pension beschikt over een vakbekwaamheidsdiploma en is aangesloten bij een brancheorganisatie.