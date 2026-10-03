Dierenopvang Flappus in Zwolle overspoeld met honderden geredde konijnen

Dierenopvang Flappus in Zwolle vangt sinds kort tientallen verwaarloosde konijnen op. De dieren zijn ziek en hebben onder meer ontstoken ogen, verkoudheidsklachten en bijtwonden. De opvang verwacht de komende tijd nog veel meer konijnen binnen te krijgen.

In totaal moeten Flappus en een dierenopvang in Noord-Brabant voor zo'n 800 konijnen een nieuw thuis vinden. Waar de dieren vandaan komen, kan de opvang niet zeggen, alleen dat ze uit een vervelende situatie komen.

Buiten onder een partytent

Omdat de opvang al vol zit, zijn de gezonde opvangkonijnen tijdelijk ondergebracht in een partytent buiten. De nieuwe konijnen krijgen eerst medische zorg en moeten aansterken voordat ze kunnen worden geadopteerd.

De dieren komen steeds in groepen van vijftig tot honderd binnen, zodra er plek vrijkomt. De eerste groep blijft nog enkele weken om te herstellen. De opvang verwacht dat het ongeveer een jaar duurt voordat alle konijnen een nieuw baasje hebben gevonden.