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Achttien dode konijnen gevonden in Almere, politie vermoedt misdrijf

Dieren

Vandaag, 20:11

Tijdens een wandeling in een park in Almere heeft een wandelaar achttien dode konijnen gevonden. Dat meldt de politie op Instagram. Rond 07.00 uur kwam de melding binnen. De politie vermoedt dat de dieren zijn vergiftigd.

De konijnen werden gevonden rond de kruising van het Kerkelijk Verzet en het Studentenverzet. Het is onbekend hoe de dieren daar terecht zijn gekomen of dat ze op de desbetreffende plek zijn neergezet.

De politie vermoedt dat het gaat om een misdrijf en doet onderzoek. Iedereen die meer weet, wordt verzocht zich te melden.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Door Redactie Hart van Nederland

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