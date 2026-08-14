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Arrestant neemt zeldzame toekan mee naar politiebureau in Rotterdam

Arrestant neemt zeldzame toekan mee naar politiebureau in Rotterdam

Dieren

Vandaag, 12:06

"Er staat hier geen toekan op het dak." Dat zegt de politie weleens tegen arrestanten om duidelijk te maken dat ze niet in een hotel zijn beland. Een knipoog naar de bekende hotelketen. Maar bij de insluiting van een arrestant op een politiebureau in Rotterdam werd die grap ineens werkelijkheid: hij had echt een zeldzame toekan bij zich.

Voor de politie het wist, vloog de vogel los door de intakeruimte. Er volgde een korte achtervolging, waarna het lukte om de toekan veilig te vangen. Hoe de arrestant aan de zeldzame vogel kwam, meldt de politie niet.

Opvang waar hij naartoekan

De dierenpolitie nam de toekan in beslag. Ook zorgde de dierenpolitie voor een geschikte opvang voor de vogel.

De arrestant werd gewoon ingesloten zoals gepland.

Door Redactie Hart van Nederland
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