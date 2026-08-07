Konijnenparadijs moet vertrekken en zoekt plek voor 80 konijnen

Opvang Konijnenparadijs in De Blesse is op zoek naar een nieuwe locatie voor 80 konijnen. De opvang moet over vier maanden vertrekken van de huidige locatie, omdat de eigenaar die wil verkopen.

Ook moeten veel spullen van de opvang mee naar een nieuwe locatie. Voorzitter Jesper Veldhuizen vertelt dat de stichting deze week te horen kreeg dat ze moet vertrekken. "Dinsdag kregen we te horen dat het echt voorbij is, we moeten echt weg. De huur is opgezegd, de eigenaar wil alles verkopen en daarmee ook de schuur waar wij zitten. Einde van het jaar moeten we weg zijn."

Tips zijn zeer welkom

De nieuwe locatie moet voldoende ruimte bieden voor de konijnen en alle spullen van de opvang. "We hebben ongeveer 300 vierkante meter nodig met een deel binnen, en een deel buiten. En er komen natuurlijk enorm veel spullen mee, denk aan hooibalen en hokken. Sommige hokken zitten vast op de huidige locatie dus die kunnen niet mee, daar moeten we nieuwe voor aanschaffen. Het is een enorme uitdaging."

Inmiddels heeft de stichting twee tips ontvangen voor mogelijke locaties, maar die zijn niet geschikt. "We hebben het liefst een schuur, bijvoorbeeld achter een woning. Zoals we nu eigenlijk ook hebben", legt Jesper uit.

Wie tips heeft, kan contact opnemen met de opvang, bijvoorbeeld via de website.