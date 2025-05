Politieagenten bezorgen massaal bestolen moeders alsnog fijne Moederdag

De politie in Ridderkerk heeft zich op Moederdag van zijn beste kant laten zien. Na diefstal van meerdere verzonden cadeautjes, hebben agenten de getroffen moeders alsnog hun kaartjes bezorgd.

Zondag kreeg het team Oude Maas een melding binnen dat er allemaal postpakketjes geopend langs de weg lagen. Het bleek te gaan om moederdagcadeautjes die leeggeroofd waren.

De meegezonden kaartjes zater er nog wel in. De agenten hebben die daarop persoonlijk bij de ontvangers thuisgebracht. "Dit was niet in ons eigen gebied, maar dat weerhield ons er niet van om het te bezorgen. Wij wilden vooral dat de moeders alsnog in het zonnetje werden gezet. En wat was de waardering groot!"

De politie stelt een onderzoek in naar de diefstal van de inhoud van de pakketjes.