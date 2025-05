Moederdag vol spanning: kwart vrouwen ligt overhoop met schoonmoeder

Moederdag is voor de meeste Nederlanders nog altijd een dag van liefde en bloemen. Toch is het niet voor iedereen een dag vol warmte. Uit een peiling van het Hart van Nederland-panel blijkt dat bijna 1 op de 5 mensen een slechte band heeft met hun schoonmoeder, en vrouwen zitten daarmee duidelijk vaker in de knel dan mannen.

Volgens het onderzoek viert 55 procent van de Nederlanders Moederdag. De meeste mensen doen dat vooral voor hun eigen moeder (59 procent) of omdat ze zelf moeder zijn (38 procent). Ook bijna een kwart (24 procent) doet iets voor de schoonmoeder. Maar dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Want hoewel 86 procent van de mensen met een levende moeder zegt een goede band met haar te hebben, is dat met de schoonmoeder duidelijk minder vanzelfsprekend: slechts 74 procent noemt die relatie positief, en 18 procent negatief. Bij vrouwen is dat cijfer nóg slechter: 23 procent van hen zegt een slechte band te hebben met de moeder van hun partner. Bij mannen is dat slechts 13 procent.

Volgens familietherapeut Marion Eikelenboom is dat herkenbaar: "Vaak is het bij moeders dat ze hun zoon als prins op een voetstuk plaatsen. Ze vinden het lastig om hun zoon te delen en zien dan snel de partner als een soort 'indringer'." Daarbij spelen ook man-vrouwverschillen een rol: "Mannen vinden het dan ingewikkeld om wat te zeggen en blijven vaker neutraal."

Wonen naast je schoonmoeder

Maar het kan ook anders. Saskia Vankan woont bijna naast haar schoonmoeder, met letterlijk één huis ertussen. "De band met mijn schoonmoeder is erg sterk. Ik denk dat dit komt omdat we niet zoveel met elkaar bemoeien en we hebben respect naar elkaar."

Voor wie moeite heeft met de relatie geeft Eikelenboom een tip: "Voel je als partner niet te snel aan de kant gezet en probeer ook niet de 'perfecte' schoondochter of zoon te spelen door dingen te doen die je helemaal niet wilt." Ook richting schoonmoeders heeft ze advies: "Het hoeven geen vrienden van je te worden."