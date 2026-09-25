Politie vergoedt apparatuur fotograaf na duw in water tijdens Malieveldprotest

De Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd, krijgt zijn beschadigde apparatuur vergoed door de politie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep West. Op beelden was te zien hoe een agent tijdens de rellen in Den Haag een fotograaf een duw gaf, waarna de Spanjaard in het water viel.

De politie liet eerder al weten dat de duw het gevolg was van "het creëren van werkruimte" voor de arrestatie-eenheid van de politie. Volgens een woordvoerder ging het om een "heftige inzet", waarbij de politie "snel moest handelen". Volgens de woordvoerder had de agent mogelijk niet gezien dat er water achter de fotograaf was. Ze zei toen dat ze daarmee "niet wil goedpraten" dat de journalist in het water is gevallen. "Dat is nooit de bedoeling geweest."

In de bovenstaande video zie je de beelden van de rellen.

Hoogte van vergoeding

Hoe hoog de vergoeding is die de fotograaf krijgt, is onbekend. Aan Omroep West laat de politiewoordvoerder weten dat daarover geen uitspraken worden gedaan in verband met privacy.