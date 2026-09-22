NCTV en AIVD waarschuwen: rechts-extremisten proberen ideeën te normaliseren

De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechts-extremisten hun denkbeelden steeds vaker in een 'mildere vorm' presenteren om een groter publiek te bereiken. Sommigen proberen volgens de veiligheidsdiensten zelfs politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. Het doel is om rechts-extremistische ideeën steeds normaler te laten klinken.

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Door mensen herhaaldelijk met deze ideeën in aanraking te brengen, hopen rechts-extremisten volgens de diensten op minder weerstand. "Zo worden zoveel mogelijk mensen (herhaaldelijk) blootgesteld aan het rechts-extremistisch gedachtegoed. Dit zorgt voor minder weerstand tegen, en meer acceptatie van, hun ideeën en uitingen", schrijven de onderzoekers.

NCTV-baas Marc Kuipers waarschuwt dat die normalisering gevolgen kan hebben voor de veiligheid. "Ook geweldsbereide personen kunnen zich door die normalisering gelegitimeerd voelen om daadwerkelijk in actie te komen. Het is daarom essentieel de manier waarop rechts-extremisten hun ideeën en taalgebruik proberen te normaliseren, te herkennen en de invloed daarvan te begrenzen."

Volgens de veiligheidsdiensten wijst een meerderheid van de Nederlanders rechts-extremistische ideeën af, maar worden steeds meer mensen er ontvankelijk voor. Als voorbeeld noemen ze het woord remigratie. "Het is van groot belang dat het niet normaal wordt om te spreken over bijvoorbeeld remigratie zonder te weten wat rechts-extremisten hiermee eigenlijk bedoelen", schrijven ze. Daarmee doelen rechts-extremisten volgens de diensten op het gedwongen vertrek van groepen mensen die volgens hen niet in Nederland thuishoren. De AIVD beschrijft normalisering al langer als een belangrijke strategie binnen het rechts-extremisme.

Geweld bij demonstratie

De waarschuwing komt kort na een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag die zaterdag uit de hand liep (zie bovenstaande video). Gemaskerde betogers zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Ook werden discriminerende leuzen geroepen en werd de Hitlergroet gebracht. De politie doet onderzoek naar mogelijke discriminatie en geweld.

De veiligheidsdiensten waarschuwen al langer dat het verspreiden en normaliseren van rechts-extremistisch gedachtegoed uiteindelijk tot geweld kan leiden. Volgens de NCTV zoeken rechts-extremisten daarbij soms bewust toenadering tot uiterst rechtse partijen en personen, in de hoop hun ideeën verder te verspreiden.