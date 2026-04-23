AIVD slaat vaker alarm: forse stijging waarschuwingen extremisme en terrorisme

Vandaag, 15:29 - Update: 1 uur geleden

De AIVD heeft vorig jaar veel meer waarschuwingen gedeeld over gevaarlijke personen of organisaties dan in voorgaande jaren. In 2025 werden zogeheten ambtsberichten 93 keer gedeeld met instanties zoals de politie of gemeenten, tegenover 73 een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers uit het jaarverslag van 2025, dat de AIVD donderdag presenteert.

Van alle waarschuwingsberichten hadden er negentien betrekking op jihadisme. Volgens de AIVD vormden jihadisten de belangrijkste terroristische dreiging. In elf gevallen waren er concrete aanwijzingen voor een gewelddreiging, waarna de politie verdachten aanhield. Zes van hen waren onder de 24 jaar.

In 2025 en 2024 leidden signaleringen van de AIVD tot de aanhouding van twee groepen extremisten met anti-institutioneel gedachtegoed. De politie trof bij hen onder meer vuurwapens en grote hoeveelheden munitie aan. Wat betreft deze vorm van extremisme bracht de AIVD vorig jaar over veertien personen een waarschuwingsbericht uit. Hiervan werden dertien verdacht van terrorismegerelateerde feiten.

Dreiging

De AIVD waarschuwde acht keer voor een geweldsdreiging met een rechts-extremistische achtergrond. Volgens de inlichtingendienst bestaat de dreiging van het rechts-extremisme vooral uit de verspreiding van het gedachtegoed. Een kleinere groep gebruikt dit als rechtvaardiging voor geweld.

De dreiging vanuit links-extremisme was beperkt. Het merendeel hiervan was activistisch. Enkele protesten leidden tot verstoringen van de openbare orde, zoals bekladdingen en vernielingen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

