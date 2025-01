Burgemeester Zeist verrast door plotselinge sluiting afdeling Fivoor

Burgemeester Joyce Langenacker van Zeist werd dinsdag "verrast" door het bericht dat de forensisch psychiatrische instelling Fivoor in Den Dolder de afdeling Wier+ sluit om "materiële tekortkomingen" aan het gebouw. Dat zei de burgemeester in een ingelaste raadsvergadering over de incidenten rond de kliniek van deze maand. "Ik ben gebeld door de directeur van Fivoor en tegelijkertijd is door een communicatiemedewerker op de verzendknop gedrukt om het persbericht te verspreiden. Ik ben gelijktijdig met iedereen geïnformeerd."

Begin deze maand werd Den Dolder al opgeschrikt door een fataal steekincident, waarbij een 76-jarige vrouw om het leven kwam. De verdachte is een 27-jarige patiënt van de tbs-kliniek Fivoor. In de bovenstaande video vertellen omwonenden wat deze gebeurtenis met hen heeft gedaan. Veel buurtbewoners moesten direct terugdenken aan de vorige keer dat het misging met een patiënt uit de kliniek.

De raadsleden reageerden ook verbaasd op het nieuws. "Waarom is het nu opeens wel mogelijk om 32 mensen te herplaatsen elders?", vroeg CDA'er Marcel Fluitman, wiens partij de extra vergadering had aangevraagd, zich af. Ook Hannie van Kippersluis van de partij ZeisterBelang merkte op dat Fivoor tot nu volhield dat herplaatsing niet mogelijk was. "Gebreken aan een gebouw zijn aanleiding om cliënten elders onder te brengen, maar twee moorden en andere incidenten niet."

Incidenten

Begin januari stak een patiënt een 76-jarige vrouw dood op straat in het dorp. En afgelopen weekend ontsnapte een patiënt kort toen hij werd teruggebracht naar de kliniek na een begeleid verlof. Volgens Fluitman heerst het beeld dat Fivoor "totaal niet in control" is over de situatie. Bovendien lijkt de kliniek volgens de raadsleden weinig oog te hebben voor de veiligheid van de Den Doldenaren.

In de raad werd een motie aangenomen over het vertrek van Fivoor uit Den Dolder. De raad wil dat de kliniek uiterlijk 1 januari 2027 weg is. De motie wordt "omarmd" door het college, aldus de burgemeester. Zij zegde toe bij de staatssecretaris te zullen aandringen op het vertrek van Fivoor en ook om een opnamestop te zullen vragen. Langenacker liet verder weten de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid te hebben gevraagd om een onderzoek te beginnen naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen maand.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP