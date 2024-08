Buren geschokt door overleden vrouw in woning Oss: 'Ik vind het allemaal best heftig'

De dag na de vondst van de 84-jarige overleden vrouw in een woning in Oss zijn de buren er nog steeds beduusd van. Het bericht komt hard binnen in de wijk.

"Ik dacht altijd dat we een hele veilige buurt hadden hier", zegt een buurman. Volgens hem was de buurvrouw vrij op zichzelf. Hij dacht ook eerst dat het om iemand anders ging. "Ik vind het allemaal best heftig", laat een andere buurvrouw weten aan Hart van Nederland. "Maar ik krijg geen beeld voor mij van haar. Ik heb haar niet heel vaak gezien."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Agenten troffen het slachtoffer vrijdagmiddag aan in haar woning aan de Beethovengaarde in de Noord-Brabantse plaats. Familieleden hadden de politie ingeschakeld, omdat ze geen contact konden krijgen met de vrouw. De politie liet vrijdagavond al weten "nadrukkelijk" rekening te houden met een misdrijf.

Tijdens het onderzoek is een 61-jarige man uit Veghel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

ANP