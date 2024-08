Laraine zag vanaf balkon modderstromen in straten van Tirol: 'Luchtalarm ging af'

Laraine Oosterwijk en haar gezin kregen vrijdagavond te maken met het noodweer in Oostenrijk bij Tirol. Vanaf hun balkon zagen ze de modderstromen en hun auto stond vast in de parkeergarage. "We vonden het wel een beetje eng."

Op verschillende plekken in Tirol hebben zware onweersbuien vrijdagavond voor overstromingen en modderstromen gezorgd. De brandweer moest op meer dan 90 plekken in de deelstaat ingrijpen, schrijft de Tiroler Tageszeitung. Op beelden die de Kronen Zeitung deelt, is te zien dat het water door de straten van St. Anton am Arlberg stroomt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Laraine kwam vrijdag met haar gezin vrijdag aan in hun hotel in Tirol. "We gingen eten en toen ging het luchtalarm opeens af. We gingen naar onze kamer en vanaf ons balkon zagen we de modderstromen. We schrokken enorm en we dachten gelijk aan onze auto die beneden in de parkeergarage stond."

Auto vast in garage

Meerdere gasten waagden zonder succes nog een poging om hun auto uit de garage te halen. Volgens Oostenrijkse media zijn verschillende wegen rondom het bergmassief Arlberg afgesloten, onder meer door aardverschuivingen. De Kronen Zeitung meldt dat er verschillende auto's met de modderstromen zijn weggespoeld en in de rivier Rosanna verdwenen, maar er zouden geen slachtoffers zijn.

Zaterdag konden Laraine en haar gezin weer bij hun auto terecht en gaan ze naar hun volgende bestemming. "We rijden nu door naar het Gardameer. Daar zit mijn schoonfamilie. Maar daar wordt het morgen noodweer..."

ANP