Brutale overval op juwelier tijdens drukke winkeldag in Batavia Stad

Zaterdagochtend midden in de shopdrukte in Batavia Stad kreeg de politie een melding over een overval bij Siebel Juwelier aan de Bataviaplein in Lelystad. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en agenten namen verklaringen op. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

Even na 11 uur 's ochtends kwam de melding binnen van de overval. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat twee gewapende daders in zwarte kleding de juwelier overvielen. Het personeel werd het stuipen op het lijf gejaagd en de daders zijn gevlucht in een blauwe auto.

'Geschoten'

Volgens Omroep Flevoland heeft de overval voor flinke paniek gezorgd onder de aanwezige klanten. Getuigen meldden dat ze schoten hoorden en renden snel naar binnen in nabijgelegen winkels om zich in veiligheid te brengen. "Iedereen begon ineens te rennen. We zijn snel een winkel in gerend, het winkelmeisje deed meteen de deur op slot," aldus een geschrokken ooggetuige aan de regionale omroep.

Meerdere politiewagens kwamen na de melding van de overval ter plaatsen waarna de agenten meteen begonnen met het onderzoek. Hierbij is ook een groot deel van een parkeerplaats afgesloten. Naast de politie-eenheden die ter plaatse zijn, is ook een helikopter ingezet om de voortvluchtige daders op te sporen. De daders zouden twee mannen met een getinte huid zijn, die maskers en hoofddeksels droegen.