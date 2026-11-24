Harry L., de broer van 'Bolle Jos' Leijdekkers, komt in afwachting van zijn witwaszaak op vrije voeten. De rechtbank in Rotterdam ging dinsdag akkoord met het verzoek tot vrijlating van zijn advocaat tijdens een tweede inleidende zitting.

Volgens advocaat Guy Weski waren er voldoende redenen om de voorlopige hechtenis op te heffen. Volgens Weski zit zijn cliënt, die verdacht wordt van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro, vermoedelijk al langer vast dan hij aan celstraf opgelegd kan of zal krijgen. Ook is er volgens Weski geen vluchtgevaar en geen kans op recidive.

'Onder een vergrootglas'

De rechtbank oordeelde dat er nog wel zowel herhalings- als vluchtgevaar is, maar achtte de kans daarop niet groot genoeg. L. moet zijn paspoort inleveren. "U ligt onder een vergrootglas", zei de rechter. "Dat is wel duidelijk", antwoordde L. daarop.

Het Openbaar Ministerie wilde niet dat de voorlopige hechtenis werd geschorst vanwege het recidiverisico. L. zelf noemde het vermeende herhalingsgevaar "belachelijk". "Ik heb al jaren geen contact gehad met mijn broer", zei hij tegen de rechters. Volgens L. is zijn broer de reden dat hij in "deze situatie" is beland.

Versleutelde berichtendienst

Wanneer de zaak verdergaat, is onduidelijk. Van de rechtbank moet er verder onderzoek worden gedaan naar het horen van mensen met wie L. contact zou hebben gehad via de versleutelde berichtendienst Sky ECC, onder wie zijn broer Jos. Weski had dat geëist.

De rechtbank zette wel al meteen vraagtekens bij de haalbaarheid van het horen van die getuigen. "Ik noem het land Sierra Leone maar even", aldus de rechter over het land waar broer Jos zich volgens het OM zou bevinden.

L. is in Turkije aangehouden en werd in juni aan Nederland uitgeleverd. Volgens zijn advocaat zit hij bij elkaar al bijna 2 jaar vast.