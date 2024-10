Brand na explosie bij advocatenkantoor in centrum Amsterdam

In het Amsterdamse centrum is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest bij een advocatenkantoor. Rond 05.00 uur was op de Spuistraat een enorme knal te horen, meldt de politie. Door de explosie ontstond er korte tijd brand in het pand.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Op foto's van Het Parool is te zien dat de buitenkant van het kantoor is beschadigd door de brand, met onder meer gebroken ruiten en een zwartgeblakerde gevel. De krant meldt dat het gaat om een kantoor van Spuistraat 10 Advocaten.

De politie onderzoekt waarom het advocatenkantoor doelwit is geworden van een ontploffing.

Golf van explosies

Amsterdam heeft, net als de rest van het land, de laatste tijd te maken met veel explosies. Vorig jaar noteerde de hoofdstad een verdubbeling van het aantal explosies, grotendeels het gevolg van conflicten in de georganiseerde drugscriminaliteit.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP