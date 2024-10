Explosie bij woning Rijnsaterwoude, politie zoekt naar dader

In Rijnsaterwoude, vlakbij Alphen aan den Rijn, heeft vrijdagavond rond 17.00 uur een explosie plaatsgevonden bij een woning aan het Visserschpad. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de omgeving is wel afgezet en er is een onderzoek gestart naar de dader of daders, waarbij ook een politiehelikopter is ingezet.

De explosie komt na een reeks onrustige dagen in de regio Alphen aan den Rijn. Donderdag werden twee woningen beschoten met een machinegeweer en werden twee mannen aangehouden met explosieven. De politie neemt de zaak zeer serieus en doet momenteel uitgebreid forensisch onderzoek bij de getroffen woning.

De politie roept getuigen op om zich te melden en blijft actief zoeken naar de verantwoordelijke(n) achter deze nieuwe explosie.