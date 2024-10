Mogelijk explosief gevonden bij aanhouding verdachten in Alphen aan den Rijn

Bij de aanhouding van twee mannen in Alphen aan den Rijn is een mogelijk explosief aangetroffen. De verdachten, die eerder met bivakmutsen waren gesignaleerd, werden ingerekend door een arrestatieteam.

Bij de arrestatie werd een tas in beslag genomen, die later door een explosievenexpert werd onderzocht. Volgens een correspondent ter plaatse is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) opgeroepen. In de tas zou een explosief van ongeveer 600 gram zijn gevonden. De politie kan dat echter nog niet bevestigen aan Hart van Nederland.

De EOD heeft het mogelijke explosief veiliggesteld. Een specialist in bompak zou het explosief later gecontroleerd tot ontploffing hebben gebracht. De politie heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek en roept getuigen op om zich te melden. Verdere details over de aanhoudingen en het onderzoek worden later bekendgemaakt.

Woningen beschoten

Eerder op de dag werden ook twee woningen aan de Prins Hendriklaan in Alphen aan den Rijn beschoten. Het is nog onduidelijk of deze schietpartij iets te maken heeft met de aanhoudingen en het gevonden explosief. De politie onderzoekt een mogelijke link tussen de twee zaken.