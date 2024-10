Woningen onder vuur genomen in Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn zijn twee woningen onder vuur genomen met meerdere kogels. Het gaat om huizen aan de Prins Hendriklaan. Waarom er op de huizen is geschoten en door wie is nog onduidelijk.

De beschieting gebeurde ronde 17.30 uur. Getuigen zeggen dat het gaat om iemand met een automatisch geweer. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Ook is er nog niemand opgepakt.