Man lokt meisje (8) brandgang in en verdwijnt daarna spoorloos

In het Brabantse Grave is een 8-jarig meisje door een onbekende man een brandgang in gelokt. Dat meldt Omroep Brabant woensdagochtend. Het incident gebeurde dinsdag rond 16.30 uur in de Pater Berthierstraat. De politie is naarstig op zoek naar de dader, die daarna met de noorderzon is vertrokken.

Wat zich precies in de brandgang heeft afgespeeld, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Wel is er een signalement van de man gedeeld. Het zou gaan om een blanke man met bruin haar en een smal postuur. Hij spreekt vloeiend Nederlands, zonder accent, en draagt in zijn linkeroor een gehoorapparaat.

Ten tijde van het incident droeg hij een blauwe spijkerbroek en bruine schoenen. Opvallend is dat hij een elektrische fiets bij zich had, met blauwe fietstassen eraan.

De politie is dringend op zoek naar de man. Wie hem ziet, wordt gevraagd direct 112 te bellen.