Man loopt met bandenzaag op agent af, verdacht van poging doodslag

Een 29-jarige Tilburger is maandagavond aangehouden nadat hij met een bandenzaag op een politieagent afliep. De man wordt verdacht van poging tot doodslag op een agent. Zowel de verdachte als de agent raakte niet gewond, meldt de politie.

Het incident gebeurde maandag rond 21.15 uur aan de Luchthavenlaan in Tilburg. Agenten gingen daarheen na een melding van een conflict in relationele sfeer. Ter plaatse troffen ze de man aan met een bandenzaag.

Toen de verdachte in de richting van een agent liep, trok de agent zijn dienstwapen. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden zonder dat er gewonden vielen.

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Geweld tegen hulpverleners

De betrokken agent heeft aangifte gedaan. De politie doet verder onderzoek naar het incident.

"De politie accepteert geen agressie of geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners. Politiemedewerkers moeten hun werk veilig en zonder belemmering kunnen uitvoeren. Agressie en geweld tegen hulpverleners krijgen daarom hoge prioriteit", aldus de politie op haar website.