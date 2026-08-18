OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man loopt met bandenzaag op agent af, verdacht van poging doodslag

Man loopt met bandenzaag op agent af, verdacht van poging doodslag

Crime

Vandaag, 11:56

Een 29-jarige Tilburger is maandagavond aangehouden nadat hij met een bandenzaag op een politieagent afliep. De man wordt verdacht van poging tot doodslag op een agent. Zowel de verdachte als de agent raakte niet gewond, meldt de politie.

Het incident gebeurde maandag rond 21.15 uur aan de Luchthavenlaan in Tilburg. Agenten gingen daarheen na een melding van een conflict in relationele sfeer. Ter plaatse troffen ze de man aan met een bandenzaag.

Toen de verdachte in de richting van een agent liep, trok de agent zijn dienstwapen. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden zonder dat er gewonden vielen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Geweld tegen hulpverleners

De betrokken agent heeft aangifte gedaan. De politie doet verder onderzoek naar het incident.

"De politie accepteert geen agressie of geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners. Politiemedewerkers moeten hun werk veilig en zonder belemmering kunnen uitvoeren. Agressie en geweld tegen hulpverleners krijgen daarom hoge prioriteit", aldus de politie op haar website.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Agent in been gebeten bij heftige arrestatie, ook collega gewond
Agent in been gebeten bij heftige arrestatie, ook collega gewond
3 agenten raken gewond bij sussen ruzie in Den Haag
3 agenten raken gewond bij sussen ruzie in Den Haag
Agent zwaar mishandeld bij festival Parels van de Stad in Amsterdam
Agent zwaar mishandeld bij festival Parels van de Stad in Amsterdam
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.