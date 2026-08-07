Agent in been gebeten bij heftige arrestatie, ook collega gewond

Een agent in Almere en een agent in Amsterdam zijn afzonderlijk van elkaar op donderdagavond gewond geraakt bij aanhoudingen. Dat meldt de politie.

In Almere verzette een 36-jarige inwoner van die stad op treinstation Almere Centrum zich op een "ongekend heftige manier" tegen zijn aanhouding. Er waren meerdere NS-mensen en agenten nodig om de man in bedwang te houden. Hij beet in het been van een agent. Ook beet hij in een duim en brak hij mogelijk de hand van NS-medewerkers. De man zit vast.

Op de De Savornin Lohmanstraat in Amsterdam-West werd diezelfde avond een 26-jarige man gewelddadig bij zijn aanhouding. Hij zou eerder al verschillende mensen hebben mishandeld. De man verwondde een agent, maar kon even later toch overmeesterd worden in een tuin van een woning in de Anderiesenstraat. Ook deze man zit vast.

In onderstaande video wordt uitgelegd welke straffen we kennen in Nederland: