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Twee agenten gewond bij controle, man aangehouden voor poging doodslag

Twee agenten gewond bij controle, man aangehouden voor poging doodslag

Crime

Vandaag, 11:24

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Na een controle in Rotterdam-West dinsdagavond zijn twee agenten naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling.

De twee agenten waren naar het Bospolderplein gekomen na een melding van overlast. Er ontstond een confrontatie waarbij de verdachte zich hevig verzette, ook nadat de agenten een stroomstootwapen hadden gebruikt. Beide agenten liepen verwondingen op waarvoor zij in het ziekenhuis zijn gecontroleerd.

De man wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege "het type geweld" dat hij gebruikte, volgens een woordvoerder. Hij gebruikte geen wapen.

In onderstaande video wordt uitgelegd welke straffen we kennen in Nederland:

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Door ANP
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