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Agenten aangereden in Tiel, beide gewond geraakt

Ongeluk

Vandaag, 13:40

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Twee agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangereden in Tiel, Gelderland. Beide agenten zijn hierbij gewond geraakt. De agenten kwamen af op een melding.

Het incident vond even na middernacht plaats op de Nieuwe Tielseweg. De agenten stonden op de stoep toen de 35-jarige bestuurder uit het naburige Maurik op ze inreed. De man is aangehouden en wordt verdacht van rijden onder invloed en verkeersgevaarlijk rijgedrag.

Een van de agenten is ter plekke behandeld. De andere werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De politie onderzoekt het incident verder.

Door ANP

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