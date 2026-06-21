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Man (22) gewond na schot van politie in Middelburg, twee aanhoudingen verricht

Crime

Vandaag, 12:05

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Een 22-jarige man uit Middelburg is zaterdagavond gewond geraakt na een schot van de politie. Twee mannen, onder wie de neergeschoten man, zijn aangehouden. Dat meldt de politie.

De 22-jarige man werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en is na te zijn behandeld naar een cel overgebracht. De tweede aanhouding betreft een 21-jarige man, eveneens uit Middelburg. Hij wordt ervan verdacht de politie te hebben belemmerd bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Geschoten

Het incident vond rond 21.30 uur plaats aan de Simpelhuisstraat. Wat er precies aan voorafging en waarom de agent een schot loste, is nog onduidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Dat is gebruikelijk bij incidenten waarbij door de politie is geschoten.

Door ANP

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