Politieagent schiet op persoon in Middelburg, gewonde naar ziekenhuis

Bij een incident aan de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een agent zaterdagavond op een persoon geschoten. Daarbij is de betrokken persoon gewond geraakt, meldt de politie.

Het schietincident gebeurde rond 21.25 uur. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Zoals gebruikelijk wanneer een politieagent zijn vuurwapen gebruikt, wordt de Rijksrecherche ingeschakeld voor onderzoek.

Veel vragen nog onbeantwoord

Over de identiteit en de toestand van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Ook is niet bekend waar de persoon geraakt is.

Wat er precies aan het schietincident voorafging, is ook nog onduidelijk.

De Simpelhuisstraat is afgezet voor onderzoek. De politie vraagt getuigen om zich te melden bij een agent ter plaatse.