OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politieagent schiet op persoon in Middelburg, gewonde naar ziekenhuis

Crime

Vandaag, 22:40

Link gekopieerd

Bij een incident aan de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een agent zaterdagavond op een persoon geschoten. Daarbij is de betrokken persoon gewond geraakt, meldt de politie.

Het schietincident gebeurde rond 21.25 uur. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Zoals gebruikelijk wanneer een politieagent zijn vuurwapen gebruikt, wordt de Rijksrecherche ingeschakeld voor onderzoek.

Veel vragen nog onbeantwoord

Over de identiteit en de toestand van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Ook is niet bekend waar de persoon geraakt is.

Wat er precies aan het schietincident voorafging, is ook nog onduidelijk.

De Simpelhuisstraat is afgezet voor onderzoek. De politie vraagt getuigen om zich te melden bij een agent ter plaatse.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.