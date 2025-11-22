'Steeds meer bestuurders verliezen rijbewijs na rijden onder invloed'

Het aantal bestuurders dat meerdere keren onder invloed wordt betrapt, blijft oplopen. Dat meldt EenVandaag. Afgelopen jaar raakten 1.538 mensen hun rijbewijs kwijt omdat zij binnen vijf jaar opnieuw de fout ingingen met drugs of zwaar alcoholgebruik. In 2019 ging het om 1.280 gevallen, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie.

Bij een tweede overtreding wordt het rijbewijs automatisch ongeldig onder de recidiveregeling alcohol en drugs. Dit geldt ook voor weigering van adem- of bloedonderzoek en voor alle voertuigen, zoals brommers en motoren. Wie weer wil rijden, moet opnieuw een rijbewijs halen en een gezondheidsverklaring overleggen.

De stijging past in een bredere ontwikkeling. Het aantal dodelijke ongelukken door bestuurders onder invloed steeg van 13 in 2016 naar 61 in 2022. Ook werden in 2024 ruim 42.000 mensen aangehouden, tegenover ruim 32.000 in 2019. Tegelijkertijd nam het aantal politiecontroles af tot 1221 afgelopen jaar.

De Tweede Kamer stemde dit voorjaar in met plannen om het alcoholslot opnieuw in te voeren. Het ministerie onderzoekt nog hoe dat moet worden geregeld. Een wetsvoorstel om veelplegers zwaarder te straffen wordt begin 2026 behandeld en kan op zijn vroegst in 2028 ingaan.