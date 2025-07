'Politie ziet forse toename van drugsgebruik in het verkeer'

Het aantal bestuurders dat onder invloed van drugs wordt betrapt, is flink gestegen. In de eerste vijf maanden van dit jaar nam de politie ruim 11.000 positieve drugstesten af. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog geen 8.500. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door het AD.

Opvallend is dat inmiddels meer mensen met drugs, soms in combinatie met alcohol, in hun bloed worden betrapt dan met alleen alcohol.

Volgens het Trimbos Instituut onderschatten veel mensen hoe lang drugs effect hebben. Na één pilletje xtc kun je nog 40 uur positief testen, bij meerdere doseringen zelfs 2,5 dag. Ook cannabis blijft lang in je systeem.

Risico's

TeamAlert start binnenkort een campagne om jongeren te waarschuwen. Uit onderzoek blijkt dat zij de risico’s vaak verkeerd inschatten. Sommigen denken zelfs dat xtc hen alerter maakt.

De kans op een ongeluk is volgens TeamAlert tot 200 keer groter als je drugs én alcohol gebruikt. Jongeren geven aan vaak onder druk te staan om hun vrienden thuis te brengen, ook als ze niet nuchter zijn.