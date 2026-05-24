Politie plukt beginnend bestuurder van A2, tien keer zoveel alcohol op als toegestaan

Crime

Vandaag, 08:15

De verkeerspolitie Amsterdam heeft zondagochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder bekeurd die ruim tien keer zoveel alcohol had gedronken als toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Deze automobilist is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Maar welke straf staat hem nog meer te wachten? In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

De bestuurder reed volgens de politie 42 kilometer per uur te hard en vertoonde afwijkend rijgedrag. Op de ademanalyse blies hij maar liefst 905 ug/l, tien keer zoveel als toegestaan. Hij is ook bekeurd voor de snelheidsovertreding. De man moet verplicht een CBR-cursus volgen over de risico's van alcohol in het verkeer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

