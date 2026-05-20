'Kind zwaargewond na aanrijding met auto in Duiven'

Een kind is woensdagavond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Rijksweg in Duiven. Het ongeluk gebeurde kort na 18.00 uur, toen het kind vanaf de Marnix Gijsenstraat de weg op fietste en werd geraakt door een auto. Omroep Gelderland schrijft dat de automobilist mogelijk onder invloed was ten tijde van het ongeluk.

Door de harde klap kwam het slachtoffer verderop op de weg terecht, meldt een 112-verslaggever. Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast een ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

De helikopter landde bij een hotel in de buurt. De ambulance reed het kind daarheen, waarna het slachtoffer met spoed is overgebracht naar het Radboudumc voor verdere behandeling.

Automobilist mee naar bureau

De automobilist bleef ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de politie is de bestuurder wel meegenomen naar het bureau, omdat het vermoeden bestaat dat hij onder invloed van alcohol was.

Op het politiebureau wordt verder onderzocht of daar daadwerkelijk sprake van is.