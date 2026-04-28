Auto rijdt woning in Breda binnen, bestuurder onder invloed

Een auto is maandagavond in Breda tegen een woning tot stilstand gekomen. De schade is enorm: een deel van de woning raakte zwaar beschadigd en stortte gedeeltelijk in. De 23-jarige bestuurder uit Breda is aangehouden op basis van rijden onder invloed. Dat bevestigt de politie tegenover Hart van Nederland.

De auto reed op de kruising van de Haagweg met de Tuinzigtlaan rechtdoor en raakte daarna de woning. Volgens Omroep Brabant is een deel van de woonkamer ingestort. De brandweer kwam ter plaatste om de situatie veilig te stellen en heeft de woning gestabiliseerd. Opvallend is dat dezelfde woning in het verleden al eens eerder betrokken was bij een incident, meldt een correspondent ter plaatse.

Aanhouding

De politie heeft de bestuurder aangehouden, omdat uit een drugstest bleek dat er zowel alcohol als cannabis in zijn bloed aanwezig was. Hoeveel precies, is nog onduidelijk. Daarvoor is aanvullend bloedonderzoek verricht. De uitslag daarvan wordt nog verwacht. Inmiddels is de man weer op vrije voeten, aldus de politiewoordvoerder.