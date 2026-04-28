Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Auto rijdt woning in Breda binnen, bestuurder onder invloed

Ongeluk

Vandaag, 13:22

Link gekopieerd

Een auto is maandagavond in Breda tegen een woning tot stilstand gekomen. De schade is enorm: een deel van de woning raakte zwaar beschadigd en stortte gedeeltelijk in. De 23-jarige bestuurder uit Breda is aangehouden op basis van rijden onder invloed. Dat bevestigt de politie tegenover Hart van Nederland.

De auto reed op de kruising van de Haagweg met de Tuinzigtlaan rechtdoor en raakte daarna de woning. Volgens Omroep Brabant is een deel van de woonkamer ingestort. De brandweer kwam ter plaatste om de situatie veilig te stellen en heeft de woning gestabiliseerd. Opvallend is dat dezelfde woning in het verleden al eens eerder betrokken was bij een incident, meldt een correspondent ter plaatse.

Aanhouding

De politie heeft de bestuurder aangehouden, omdat uit een drugstest bleek dat er zowel alcohol als cannabis in zijn bloed aanwezig was. Hoeveel precies, is nog onduidelijk. Daarvoor is aanvullend bloedonderzoek verricht. De uitslag daarvan wordt nog verwacht. Inmiddels is de man weer op vrije voeten, aldus de politiewoordvoerder.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.