Elektrische auto rijdt woning binnen in Amstelveen, enorme ravage

Een automobilist is woensdagmiddag een woning binnen gereden aan De Warren in Amstelveen. Meerdere hulpdiensten gingen ter plaatse. Voor zover bekend vielen er geen gewonden, maar het huis raakte flink beschadigd.

Er was flinke schade en omdat het een elektrische auto betrof was de brandweer extra alert. Waarom de bestuurder het huis is binnengereden is niet duidelijk.